Katastrophenschutz in Meerbusch Feuerwehrgerätehäuser erhalten Notstromaggregate

Insbesondere die Stromversorgung der Einsatzkräfte ist im Ernstfall wichtig. Klassische Kommunikationswege funktionieren im Falle eines langanhaltenden Stromausfalls nicht mehr. Notrufe kann man dann in den Gerätehäusern sowie der Hauptwache der Feuerwehr, den Verwaltungsstellen am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich und der Wittenberger Straße in Lank, sowie an Hilfe-Pavillons an der Moerser Straße Ecke Hildegundisallee in Büderich und auf dem Dorfplatz in Ilverich absetzen. Auch die beiden Hilfe-Pavillons haben bereits je ein Aggregat erhalten.