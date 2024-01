Kurs für Kinder in Meerbusch Sich selbst behaupten ohne Gewalt

Am Samstag, 24. Februar, starten deswegen bei der Volkshochschule (VHS) Meerbusch zwei neue Kurse für Kids und Teens zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Ziel ist es, Konfliktsituationen mit Drohungen, Gemeinheiten oder gar Schlägen zu vermeiden. Deshalb erlernen die Jugendlichen durch regelmäßiges Üben mit VHS-Dozent Arno Matthias, wie sie es verhindern können, von anderen als leichtes Opfer ausgesucht zu werden und wie sie stattdessen selbstbewusst, stark und cool auftreten. Die Gruppen sind aufgeteilt in jüngere Kinder von 7 bis 11 Jahre (12 – 13.30 Uhr, Kurs 241-3100) sowie in Teenager von 12 – 16 Jahre (14 bis 15.30 Uhr, Kurs 241-3101).