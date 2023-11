Kultur in Meerbusch Charity-Kinoabend im Forum Wasserturm

Der Eintritt kostet 15 Euro (inklusive Spende) an der Abendkasse. Karten können auch per Mail an kino@club-si-meerbusch.de vorbestellt werden. Die Einnahmen des Kinoabends fließen in Schwimmkurse für bedürftige Kinder in Meerbusch, denn auch dort gibt es immer mehr Mädchen und Jungen, die nicht schwimmen können, weil das Geld für teure Schwimmkurse fehlt.