Energieversorgung in Meerbusch Service Center der Stadtwerke bleibt donnerstags geschlossen

Wohl kaum ein anderer Markt hat sich in den vergangenen Jahren so rasant und stark verändert wie der Energiemarkt. Dadurch ist das Thema auch für die Bürger komplexer geworden: Eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen wirkt sich direkt auf die Verbraucher aus – und diese erwarten von ihrem Energieunternehmen entsprechende Informationen. Themen wie Preisbremsen, Netzentgelte, Steuern, aber auch Photovoltaik, Elektromobilität oder nachhaltige Wärmeversorgung benötigen weitreichende Erklärungen.