Polizei in Meerbusch : Seniorin wird Opfer von falschen Stadtwerkern

Osterath Unbekannte haben sich gegenüber einer Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Angeblich müssten sie wegen eines Wasserrohrbruchs in ihre Wohnung.

(RP) Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei war sie gegen 11.15 Uhr vom Einkaufen in ihre Wohnung an der Karl-Rösing-Straße heimgekehrt. Als sie die Tür aufschloss, sollen zwei Männer, zwischen 20 und 30 Jahren, sie angesprochen und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vorgestellt haben. Sie behaupteten, dass es auf der Straße einen Rohrbruch gegeben hätte. Sie müssten jetzt in ihre Wohnung und nachschauen, ob sie auch betroffen sei. Einer der beiden Männer ging daraufhin mit der Frau ins Badezimmer und wies sie an, das Wasser der Dusche laufen zu lassen und zu warten bis es sich rot verfärbe. Dann ging er, um angeblich etwas zu holen, doch kam nicht zurück. Als die Seniorin nach ihm Ausschau hielt, waren beide Männer verschwunden und hatten Bargeld aus der Wohnung mitgehen lassen.