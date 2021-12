Polizei in Meerbusch : Seniorin übergibt Trickbetrügerin Goldschmuck

Meerbusch Die Polizei fahndet nach der Frau, die den Goldschmuck der Seniorin am Donnerstag an der Danziger Straße annahm und bittet Zeugen um Hinweise.

(RP) Eine ältere Meerbuscherin ist Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden. Am Donnerstag hatte sie einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkeltochter erhalten. Diese behauptete, dass sie für einen Wohnungskauf Geld benötige. Am selben Tag wurde die ältere Dame mehrfach telefonisch kontaktiert, um dafür Bargeld auszuhändigen. Weil sie nicht genügend Bargeld zu Hause hatte, sollte sie einer „Frau Weiß“ Goldschmuck mitbringen. Die Seniorin wurde am vereinbarten Treffpunkt Danziger Straße von einer Unbekannten mit ihrem Namen angesprochen und übergab der Abholerin den hochwertigen Schmuck. Nachdem die Seniorin die Enkelin kontaktierte, erkannte sie den Betrug. Die unbekannte Abholerin soll etwa 150 Zentimeter groß, von fülliger Statur und blond sein. Sie sprach akzentfrei Deutsch und entfernte sich in Richtung Kösliner Weg. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die die Übergabe beobachtet haben oder vielleicht Hinweise geben können auf die Identität der Abholerin oder verdächtige Fahrzeuge. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.