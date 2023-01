Firmen in Meerbusch Semdor Pharma bezieht Räume im Mollsfeld

Im Osterather Gewerbegebiet Mollsfeld baut die Semdor Pharma Group ihre Aktivitäten aus. An der Lise-Meitner-Straße 10 haben Ende 2022 mehr als 130 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz bezogen. Derzeit baut die Firma an der Otto-Hahn-Straße ein weiteres Bürogebäude und Lagerhallen. Für den Betrieb dort würden weitere 35 Mitarbeiter gesucht, erklärte eine Pressesprecherin. Die Semdor Pharma Group ist die Dachfirma von zwei Unternehmen, die sich 2021 zusammengeschlossen haben: Die Cannamedical Pharma aus Köln ist Großhändler von Medizinalcannabis und Betäubungsmitteln (BTM). Die PS Pharma mit Sitz in Meerbusch übernimmt Verpackung, Lagerung und Logistik dieser Medikamente.