Sport in Meerbusch Segel-Talent aus Ilverich für Jugend-Nationalmannschaft nominiert

Im Herbst folgte der nächste große Erfolg für das Duo: Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften der Jugendbootklassen in der Kieler Förder segelten Anna-Maria und Finja nach fünf Wettfahrttagen wiederum in der U17-Wertung der „29er“ auf den zweiten Platz. Daraufhin wurden die beiden vom DSV zu einer Sichtung eingeladen. Da sie die geforderten Kriterien erfüllten, sind Anna-Maria und Finja seit Jahresbeginn Teil des so genannten „German Sailingteams“, für das die 40 besten Talente Deutschlands nominiert wurden. „Mit der Aufnahme in das Nationalteam erhalten die Sportler nicht nur bestmöglichen Support durch die Bundestrainer sowie dem Leistungssport-Team, sie profitieren auch vom großen Supportnetzwerk des Verbands“, sagt DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner. Allen Mitgliedern der Nationalmannschaft steht am Bundesstützpunkt Kiel eine perfekte Infrastruktur mit Bootshalle, Werkstatt, Fitnesscenter und Athletiktrainer sowie einem großen sportmedizinischen Netzwerk zur Verfügung. „Es ist super, dass wir das alles nutzen können – das wird uns in unserer Entwicklung sicher voranbringen“, ist Anna-Maria überzeugt.