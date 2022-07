Wie verbringen Meerbuscher den Sommer? : Für das Modegeschäft übt sie Instagram und Facebook

Meerbusch Stephanie Norf ist nicht mit den sozialen Medien aufgewachsen – aber für ihre Mode-Leidenschaft befasst sie sich damit. Für sie dreht sich gerade alles um ihr neues Geschäft.

Stephanie Norf hat in diesem Sommer einen großen Schritt gewagt und sich auf dem Gelände des familiären Landhandels Norf in Lank-Latum ein Secondhand-Geschäft eingerichtet. Dort vermietet sie an ihre Kundinnen Fläche und Kleiderständer, sogenannte Units, und verkauft in deren Auftrag gebrauchte Damenmode. Auf Facebook und Instagram wirbt sie dafür.