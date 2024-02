Kulinarisches in Meerbusch Sechs Weinverkostungen bei „ProWein goes City“

Wenn vom 10. bis 13. März wieder die „ProWein“ in Düsseldorf stattfindet und parallel zu „ProWein Goes City“ mit Aktionen in Hotels, Restaurants und Weinhandlungen eingeladen wird, sind wie immer auch Meerbuscher Gastronomen und Weinhändler dabei. Die Messe selbst richtet sich ausschließlich an Fachbesucher, „ProWein goes City“ dagegen ist für alle Weinliebhaber zugänglich. Insgesamt beteiligen sich 58 Restaurants, Hotels und Fachhändler mit mehr als 100 Veranstaltungen an der Initiative von Messe Düsseldorf und der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf.