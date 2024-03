Freizeit in Meerbusch Schwimmbad über Ostertage geschlossen

Meerbusch · An den anstehenden Ostertagen haben die städtischen Einrichtungen in Meerbusch zu geänderten Zeiten geöffnet. Das städtische Meerbad an der Friedenstraße in Büderich ist etwa am Karfreitag, am Karsamstag und am Ostersonntag komplett geschlossen.

27.03.2024 , 13:51 Uhr

An einigen Feiertagen ist im Meerbad in Büderich kein Badebetrieb. Foto: M. Scheich/Stadt MB

Am Ostermontag, 1. April, öffnet das Bad von 8 bis 13.30 Uhr. Am Dienstag, 2. April, läuft der Badebetrieb von 12 Uhr bis 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.meerbusch.de. Im Bürgerbüro am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich entfällt am Karsamstag die übliche Samstagsöffnungszeit von 10 bis 12 Uhr. Auch die nahegelegene Büdericher Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz bleibt am Karsamstag geschlossen.

(dsch)