Rettungsschwimmer in Meerbusch DLRG freut sich über starkes ehrenamtliches Engagement

Wie entscheidend ein absolvierter Rettungsschwimmerschein in Notsituationen sein kann, wurde erst Anfang Juli deutlich. Zwei Jugendliche waren damals am Meerbuscher Rheinufer in Not geraten, als sie in Ufernähe gebadet hatten und plötzlich von den Unterströmungen eines vorbeifahrenden Schiffes ins tiefe Wasser gezogen wurden. Die rasch gebildete Menschenkette der begleitenden Erwachsenen konnte die Jugendlichen nicht erreichen, sodass ein zufällig anwesender Familienvater aus Lank selbst die Initiative ergriff. Der ausgebildete Rettungsschwimmer, wenn auch der Kurs schon eine Weile zurücklag, konnte die beiden schwimmend erreichen und entscheidende Hilfe leisten. Immer wieder warnt der DLRG davor, im Rhein zu schwimmen – auch wenn man ein noch so guter Schwimmer sei.