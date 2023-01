Büderich Haus Meer: Schutzbau für Remise genehmigt

Die städtische Bauaufsicht hat den Bauantrag für den Schutz der Remise auf Haus Meer genehmigt. Das teilte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Im Kulturausschuss im vorigen November hatte Bürgermeister Christian Bommers berichtet, dass der Eigentümer von Haus Meer einen Bauantrag für einen Schutzbau für die Remise gestellt hatte. Parallel dazu sei ein Förderantrag an das Land NRW gestellt worden. Er hatte dies als wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung bewertet. Auf Nachfrage von Franz Josef Radmacher, sachkundiger Bürger bei der CDU, wie der Schutzbau beschaffen sei, hatte Stefanie Roters von der Unteren Denkmalbehörde berichtet, dass ein Ständerwerk über der Remise errichtet werde, bei dem ein Wetterschutznetz die Öffnungen abdecken solle. Das Dach solle aus Wellblech erstellt werden. Der beteiligte LVR habe als Rückmeldung erklärt, dass er die Planungen begrüße. Auch in der Politik wurde der Antrag begrüßt, dabei gleichzeitig betont, dass es vor allem wichtig sei, das marode Denkmal zu erhalten.