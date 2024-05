Schule in Meerbusch Social-Media-Tipps für die Schulministerin

Meerbusch · Dorothee Feller war zu Besuch am Mataré-Gymnasium und konnte so aus erster Hand erfahren, wie Europa hier gelebt wird. Ein Einblick in die Europaschule in Meerbusch.

23.05.2024 , 16:30 Uhr

Die EP Botschafter AG will den Mitschülern die EU näher bringen. Bürgermeister Christian Bommers (hinten, links) und Direktor Christian Dölls (Mitte hinten) zeigen sich begeistert von so viel Engagement. Foto: Georg Salzburg (salz)