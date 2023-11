Soziales in Meerbusch Schulen sammeln Lebensmittel für die Tafel

Der Bedarf an Lebensmitteln für die Tafel ist in diesem Jahr stark gestiegen, da immer mehr Menschen auf eine Zusatzversorgung angewiesen sind. Der Verein „Meerbusch hilft“ betreibt Ausgabestellen in Büderich, Osterath und Lank. Inzwischen hat die Tafel über 900 Kunden und es gibt es wöchentlich Neuaufnahmen, durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch gestiegene Lebenshaltungskosten.