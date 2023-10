Finanzen in Meerbusch Schulden klettern bis 2027 auf 300 Millionen Euro

Die Stadt steht im kommenden Jahr vor großen finanziellen Belastungen. Zur Einstimmung bei der Einbringung des Haushalts für 2024 erinnerte Bürgermeister Christian Bommers (CDU) die Politiker an den Brandbrief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), den er als einer von 350 Bürgermeistern in NRW geschrieben hatte, um vor einem Finanzkollaps zu warnen. Das darauf folgende Medienecho mit Überschriften wie „Hilferuf aus dem Rathaus: Wir fahren mit Karacho vor die Wand“ klinge zwar reißerich, sei aber durchaus realistisch, schickte Bommers voraus.