Schützen-Brauchtum in Büderich König Ralf präsentiert sein Kabinett

Seit einiger Zeit werden verdiente Schützenbrüder und -schwestern mit dem Silbernen Verdienstkreuz des Bundes der historischen Deutschen Schützenbruderschaften nicht mehr auf dem Schützenfest selbst, sondern bereits beim Königsehrenabend für ihre Verdienste ausgezeichnet. Ina Klang durfte Präses Michael Berning den Orden für ihr jahrelanges Engagement als Geschäftsführerin des Bundesfanfarencorps 1968 Büderich überreichen. An vielen Stellen in der traditionsreichen Burenkompanie bringt sich Thomas Küppers seit vielen Jahren engagiert ein und Thomas Wegener ist seit 25 Jahren nicht nur in verschiedenen Funktionen bei den Grünen Husaren – mittlerweile als Stellvertretender Kompaniechef – unterwegs, sondern übernimmt als Schießleiter bis auf Bezirksebene Verantwortung.