Brauchtum in Meerbusch Wie die Schützenvereine ein Zeichen für mehr Vielfalt setzen

Symbol der diesjährigen Aktion ist ein gemeinsames Foto, das für verschiedenste Anlässe genutzt werden soll und mit dem die Schützen bei ihren Veranstaltungen, aber auch darüber hinaus im Stadtbild Flagge zeigen und sensibilisieren wollen. So soll die Aktion „Meerbuscher Schützen – für ein buntes Miteinander“ unter anderem auch auf den noch in diesem Jahr stattfindenden Schützenfesten in Osterath, Ossum-Bösinghoven und Langst-Kierst aufgegriffen werden. In Langst-Kierst feiern die Schützen vom 6. bis 8. September. Das Schützenfest des Heimat- und Schützenbunds Osterath ist eine Woche darauf vom 13. bis 16. September.