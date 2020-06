Brauchtum in Meerbusch : Ärger um geplantes Vogelschießen bei den Lanker Schützen

Brauchtum in Meerbusch

Lank-Latum Der Vorstand der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1475 Lank-Latum will am 19. September zum Vogelschuss einladen. Der Geschäftsführer und beide Königsanwärter sind zurückgetreten.

„Die Corona-Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen“, erklärt Jürgen Santen, 1. Brudermeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1475 Lank-Latum. Wie soll es weitergehen mit dem Schützenwesen, Vogelschuss und Schützenfest? Alle im Sommer geplanten Brauchtumsfeste in Meerbusch wurden abgesagt. „Doch wir wollen nicht in einen Schlummerschlaf verfallen, dessen Ende nicht abzusehen ist“, sagt Santen. Die jetzt im Vorstand getroffene Entscheidung, ein „abgespecktes Vogelschießen“ am 19. September zu veranstalten, stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe.