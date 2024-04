Brauchtum in Meerbusch Quizzer lernen Lank-Latum kennen

Natürlich stehen auch schon die nächsten beiden Termine fest. Am 17. April ist wieder die Gaststätte „Haus Latum“ an der Mittelstraße 51 Ort des Geschehens. Am 16. Mai wechselt das Spektakel dann nach Lank ins „Haus Baumeister“ an der Hauptstraße 32 mit einem etwas größeren Saal. Ab 19.30 Uhr wird dann wieder rund um Lank und Latum gerätselt und geraten, was das Zeug hält.