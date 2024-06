Brauchtum in Meerbusch Entscheidung an der Vogelstange

Am Sonntag zieht Markus Reiners wieder an der Spitze der Marinekompanie auf und ein anderer steht an der Spitze der Bruderschaft, wenn früh morgens der König an der noch unbekannten Residenz abgeholt wird. Schließlich steht nun der Kirchgang an, der die Schützen beim Vogelschießen seit Jahrzehnten im Zeichen der Ökumene zur evangelischen Kreuzkirche an der Nierster Straße führt. Hier predigt Pfarrerin Heike Gabernig, die selbst enge Verbindungen zu den Schützen hat. Erst zum Schützenfest wird die Messe in St. Stephanus zelebriert.