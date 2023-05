Brauchtum in Meerbusch Schützen feiern in Lank und Büderich

Die Schützenbrüder und –schwestern treffen dort gegen 15.15 Uhr ein, um den Nachfolger von König Ferdi I. van Meegen und seiner Königin Dorit zu ermitteln und das scheidende Königspaar zu verabschieden. Natürlich darf dabei die Abschlussparade des Büdericher Regimentes nicht fehlen. Zuerst sind die Pfänderschützen und Ehrengäste aufgerufen, an dem traditionellen Schießspiel teilzunehmen und sich eine Trophäe – Kopf, Flügel oder Schwanz – zu ergattern. Die Rümpfe von Ehren- und Jungschützenvogel bringen dem glücklichen Schützen dann die Königswürde ein. Zur Unterhaltung spielen die Böhler Werkskapelle und der Musikverein Osterath. Im Anschluss treten gegen 18 Uhr der oder die Thronaspiranten an die Vogelstange. Dem Sieger winkt das begehrte Königssilber mit den historischen Platten, die an frühere Regenten erinnern.