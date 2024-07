Parlamentarisches Patenschaftsprogramm Meerbuscher Schülerin als Brückenbauerin in den USA

Ein Jahr lang lebte Schiffer in einer Kleinstadt nahe Madison in Wisconsin, gute zwei Autostunden nördlich von Chicago. Dort wohnte die 16-jährige Meerbuscherin bei einer Gastfamilie und besuchte die Sauk Prairie High School. „„Ich habe während des Austausches nicht nur meine Sprachkompetenzen erweitert, sondern auch viel über mich selbst gelernt und bin auf jeden Fall viel selbstständiger geworden. Der Schulalltag in den USA unterscheidet sich nicht nur im Hinblick auf die Auswahl der Fächer. Besonders das Sport- und AG-Angebot in einer amerikanischen Highschool ist riesig. Wie auch in Deutschland habe ich in den USA Tennis und Fußball gespielt. Neuer war für mich die Mitwirkung am „Show Choir“, der mir aber auch einige Reisen an den Wochenenden ermöglicht hat“, berichtet Schiffer von ihren Erfahrungen in den USA.