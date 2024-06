Ausstellung im Meerbusch-Gymnasium Schülerkunst vermittelt Integration und Nachhaltigkeit

Die dritte Gruppe, die an der Ausstellung mitgewirkt hat, stammt aus dem DAZ Unterricht, an dem Kinder teilnehmen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. In dem Kunstprojekt mit Michaela Kura lernen die Schüler dann anhand von Kunst Deutsch. „Wir haben ein Konzept, dass wir uns Künstler erst mal anschauen“, erklärt Kura. Der zweite Schritt ist dann zu überlegen, wie man solche Werke hinbekommen kann. So entstand zum Beispiel eine Neuinterpretation der Mona Lisa. Statt einem schwarzbraunen Umhang trägt die berühmte Frau jetzt ein lilafarbenes Nike T-shirt und eine Sonnenbrille. Deutsch über Kunst lernen „ist auch eine gewisse Herausforderung, erzählt Kura. Denn manchmal versinken die Kinder so in ihrer Kunst, dass sie gar nicht miteinander reden oder sie unterhalten sich in ihrer Muttersprache. „Dann gibt es noch Kinder, die nicht so kunstaffin sind und einfach schnell fertig werden wollen“, erzählt die Künstlerin.