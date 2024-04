“Meerbusch schmeckt“ Erster Feierabendmarkt trotz Regen erfolgreich

„Ich glaube, dass es in Meerbusch viel Potenzial für diesen Markt gibt“, sagte Marc Pesch. Der Organisator freut sich schon auf den nächsten Termin. In Meerbusch soll der Dienstag fünfmal zum „Streetfood-Tag“ werden. Die Termine sind in Absprache von der Stadt gebucht. Nach der Premiere in Osterath ist am 7. Mai der nächste Feierabendmarkt in Büderich am Deutschen Eck. Der dritte Streetfood-Markt gastiert am 11. Juni auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum. Am Dienstag, 2. Juli, fahren die Foodtrucks wieder in Osterath vor, der 9. September ist der Abschlusstermin am Deutschen Eck.