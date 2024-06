“Meerbusch schmeckt“ Andrang beim Lanker Feierabendmarkt

Zum Nachtisch landen viele Meerbuscher bei den süßen Crepes oder den holländischen Poffertjes. Am Cocktail-Stand sind Klassiker wie Caipirinha und Sex on the Beach am begehrtesten. Inhaber Dennis Kluge ist mit dem Geschäft zufrieden. „In Osterath fing es schon gut an, obwohl es regnerisch war. Büderich setzte dann noch eines obendrauf. Aber Lank ist bisher Spitze.“ Die Chancen stehen gut, dass sich das noch steigern lässt. Dann, wenn es hoffentlich endlich richtig warm wird im Land. Am 2. Juli findet in Osterath entlang der Hochstraße der nächste Feierabendmarkt statt. Zum Abschluss der Saison gastiert das Streetfood-Festival am 3. September noch einmal am Deutschen Eck in Büderich.