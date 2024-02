Blaulicht in Meerbusch Geländewagen in Osterath gestohlen

Meerbusch · Einen Toyota RAV4 haben Diebe in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag (2./3. Februar) am Boverter Kirchweg in Osterath gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die Besitzerin das schwarze SUV mit dem Kennzeichen NE-LU 75 in der Grundstückseinfahrt abgestellt und verschlossen.

05.02.2024 , 12:43 Uhr

Bei sogenannten „Keyless-Go“-Systemen können Autos ohne Schlüssel gestartet werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Matthias Balk