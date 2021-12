Meerbusch : Schauspieltalente für neues Ritter-Rost-Musical gesucht

Meerbusch Für das neue Kinder- und Jugendmusical Ritter Rost werden noch junge Schauspieltalente gesucht. Das Casting findet am 30. Januar statt.

Das Casting für die neue Produktion findet am 30. Januar 2022 statt. Kinder und Jugendliche, die neun Jahre oder älter sind, können sich per E-Mail an paolina.aquilino@web.de für das Casting bewerben. Die ersten Proben für die Darsteller finden am 30. April sowie am 21. und 22. Mai statt. In den Sommerferien wird vom 2. bis zum 6. August 2022 in der Jugendherberge Velbert gemeinsam mit allen Schauspielern und Musikern geübt.