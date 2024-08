Selbstbedienungs-Flohmarkt in Meerbusch Schätze finden für den guten Zweck

Aufmerksamen Spaziergängern dürfte er schon aufgefallen sein: Ein schmucker Schrank vor dem Haus an der Römerstraße 17 in Büderich. „Schatztruhe 17“ steht darüber und wer mittwochs bis sonntags dort vorbeigeht, sieht, welche Schätze sich im Inneren verbergen. Vor allem Bücher aber auch Gläser, Vasen oder Dekoartikel haben Saskia Mikulik und Jamie Sedgman dort arrangiert. Wer eines oder mehrere Teile sein Eigen nennen möchte, nimmt sie sich aus dem Schrank und wirft den ausgewiesenen Betrag in die rote Geldkassette. „Jeder soll hier einen kleinen Schatz finden können“, sagt Mikulik.