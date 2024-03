Bauen in Meerbusch Die Schulsanierung hat begonnen

In Lank-Latum haben die Aus- und Umbauarbeiten zur Neugestaltung der Theodor-Fliedner-Grundschule begonnen. Das Projekt ist die erste Baustelle im umfangreichen Neubau- und Modernisierungsprogramm der Meerbuscher Schullandschaft. Um die Grundschulen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, wird die Stadt in den kommenden Jahren insgesamt 165 Millionen Euro investieren. Rund zehn Millionen davon fließen in die aktuellen Arbeiten an der Theodor-Fliedner-Schule. Bis zum Jahr 2030 sollen, wenn alles nach Plan läuft, alle acht Meerbuscher Grundschulen auf dem neuesten Stand sein.