Kultur in Meerbusch Sanierung der Brüll-Mühle kostet mehr als eine Million Euro

Im Kulturausschuss berichtete Dezernent Peter Annacker über die aktuelle Situation. Mittlerweile wurde auch ein Lagerraum gefunden, in dem die Kunstwerke während der Sanierung untergebracht werden können. Bereits jetzt fielen zur Sicherung der Mühle Kosten in Höhe von 146.000 Euro an. Davon entfielen allein 32.000 Euro für Gartenarbeiten, 40.000 Euro für die Teilsanierung des Mühlendachs und weitere 20.800 Euro für ein Sanierungs- und Entwicklungsgutachten. Dazu kommen noch einmal jährliche Kosten in Höhe von 85.000 Euro. Dagegen stehen bislang jährliche Einnahmen von rund 20.000 Euro durch den Verkauf von Kunstwerken.