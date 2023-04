Feste in Meerbusch Kimono-Anprobe beim Kirschblütenfest

Das dritte Meerbuscher Kirschblütenfest stand ganz im Zeichen der japanischen Kultur und der Traditionen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Die Besucher, darunter viele japanische Familien, erfreuten sich nicht nur an den Blüten der japanischen Kirschbäume entlang der Büdericher Allee, die gerade in voller Blüte standen, sondern auch an der Musik, den asiatischen Spezialitäten wie Sushi, gebratenen Nudeln und Yakitori-Spießen und an Beispielen japanischer Kultur, die so ganz anders ist als in Europa. So wird in Japan traditionell nicht ein Bierfass, sondern ein hölzernes Sakefass angestochen, wenn man etwas feiern will. Beim Kirschblütenfest mussten Bürgermeister Christian Bommers und sein Vorgänger Dieter Spindler ran, um das alkoholische Getränk aus poliertem Reis aus dem Fass zu bekommen und zu kosten, ehe es am Stand des Freundeskreises Shijonawate - Meerbusch ausgeschenkt wurde.