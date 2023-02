Unterstützung aus Meerbusch Rund 190 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geliefert

Bis heute wurden vom Niederrheinnetzwerk 190 Tonnen medizinisches Material in die Ukraine gebracht, und zwar genau dorthin, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird – in die Krankenhäuser. Markus Groteguth hat viele Jahre als Oberstabsarzt bei der Bundeswehr gearbeitet und weiß genau, wo Hilfe nötig ist. So kam es zu einem Kontakt mit einem Krankenhaus in der Ukraine, das dem Ärztenetzwerk mit Sitz in Lank an der Hauptstraße eine Liste zuschickte mit den benötigten Dingen. „Wundmaterial, Schmerzmittel und Herzmedikamente standen damals ganz oben auf der Liste“, sagt Maria Groteguth. Auch Hygieneartikel, Unterarmgehstützen und Rollstühle wurden im Büro in Lank gesammelt und dann in die Ukraine gebracht. Bei Kriegsbeginn fuhr immer ein Fahrer aus der Ukraine, der die Spenden, die von Ärzten, Apothekern und Bürgern kamen, in Lank abholte und in die Ukraine brachte. Heute nach einem Jahr ist die Lage zu gefährlich, jetzt wird eine polnische Spedition mit dem Transport beauftragt. Diese bringt die Hilfsgüter an die Grenze und dort holen ukrainische Ärzte und Schwestern das Material ab. Aus Sicherheitsgründen werden der Ort und der Name des Krankenhauses nicht genannt. „Wir sind froh, dass bislang alles Spenden sicher bei den Patienten angekommen sind“, sagt Markus Groteguth.