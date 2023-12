Sport in Meerbusch Rückschläge für Lanker Handball-Teams

In Königsdorf schien es zunächst so, als würden die Lankerinnen nichts anbrennen lassen. Sie begannen sehr konzentriert und lagen nach zwölf Minuten mit 10:5 vorne. „In der Anfangsphase haben wir das Spiel kontrolliert, doch dann haben wir leider etwas den Faden verloren“, sagte Trainer Jurek Tomasik. Dennoch hielt sein Team den Fünf-Tore-Vorsprung bis weit in die zweite Hälfte hinein (19:14/39. Minute). Auch kurz vor Schluss deutete beim Stand von 24:21 (58.) nichts auf ein Unentschieden hin. Doch dann verhängten die Schiedsrichter erst eine strittige Zwei-Minuten-Strafe gegen Azra Kartal und kurz darauf eine ebenso fragliche gegen Lucie Veermann. In doppelter Überzahl entrissen die Gastgeberinnen Treudeutsch in letzter Sekunde noch den sicher geglaubten Sieg.