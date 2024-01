Gesundheit in Meerbusch Der Rückenschmerz-Patient ist Teil des Therapieteams

Schmerzen sind ein Warnsignal. Sie schaffen Aufmerksamkeit dafür, dass etwas nicht stimmt. Bei Rückenschmerzen etwa kann ein Bandscheibenvorfall oder eine Entzündung der Wirbelsäule die Ursache sein. „Das sind spezifische Rückenschmerzen mit einem darstellbaren, behandelbaren Grund“, sagt Tilmann Lewan, Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerztherapie des St. Elisabeth-Hospitals in Meerbusch-Lank. Menschen, die mit spezifischen Rückenschmerzen zum Arzt gehen und in die Klinik kommen, machen jedoch nur eine Minderheit aus. Der Großteil der Patienten leidet an unspezifischen Rückenschmerzen, die ohne erkennbaren Grund auftreten. Etwa beim Hexenschuss. Der Patient steigt aus dem Auto, plötzlich fährt ihm ein scharfer Schmerz durch den Rücken und schränkt seine Bewegungsmöglichkeit stark ein. Aber: „Bewegung zu vermeiden ist der größte Fehler bei Rückenschmerzen“, erklärt Lewan.