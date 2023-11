Polizei in Meerbusch Porsche aus Tiefgarage entwendet

Ein roter Porsche vom Typ Carrera 911 ist in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 23. November, 6.50 Uhr aus einer Tiefgarage an der Dorfstraße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin das offene und erheblich beschädigte Rollgittertor bemerkt. Außerdem sei eine Tür im hinteren Bereich offen gewesen, die normalerweise verschlossen ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich Unbekannte Zutritt über diese offenstehende Tür verschafft. In der ansonsten sauberen Tiefgarage wurden eine Energy-Drink-Dose sowie eine Satteltasche auf dem leer stehenden Stellplatz aufgefunden. Nachdem der Eigentümer des Fahrzeugs verständigt wurde, bestätigte dieser, dass er das Fahrzeug nicht weggefahren habe. Der Porsche hat das amtliche Kennzeichen D-CG911. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.