Engagement in Meerbusch Rotarier schicken Hilfe für Ukraine

So konnten dank seines Einsatzes und eines anonymen Spenders – er verdoppelte die ersten eingehenden 10.000 Euro – über Weihnachten die genannten 25.000 Euro überwiesen werden. David Kirchesch, RC-Mitglied aus Grevenbroich und Ukraine-Beauftragter des Rotary Distrikts 1870, hat enge Kontakte vor Ort und reagiert auf Hilferufe seitens der Klinik. Er betont: „Die als ein Projekt des RC Grevenbroich angedachte Aktion hat sich zu einem Projekt unseres gesamten Rotary Distrikts ausgeweitet. Mehrere Clubs aus NRW – Marl, Gelsenkirchen, Wesel, Dinslaken, Kempen-Krefeld, Kleve - haben sich beteiligt. Aber der RC Meerbusch stellt mit seiner hohen Spende alles in den Schatten. Das ist von unschätzbarem Wert. Die Ukraine erhält aus vielen Ländern finanzielle Mittel – aber sie werden nicht unbedingt in der Kinderklinik in Dnipro landen. Ressourcen werden zusammengezogen, gehen eher an ein Militärkrankenhaus und nicht an eine Klinik für Kinder und Frauen. Die Klinik dort hat sich an Rotary gewandt und erwähnt, das medizinisches Gerät gebraucht wird.“