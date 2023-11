Umwelt in Meerbusch Viele neue Bäume für den Klimaschutz

Es gibt 300 Hektar Wald in Meerbusch. Demnächst werden es ein Hektar mehr sein. Denn der Rotary Club Meerbusch-Büderich hat im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprojektes am Samstag rund 50 Obstbäume sowie Eichen und Linden am Latumer Busch in der Nähe des Sportplatzes an der Pappelallee gepflanzt.