Benefiz-Aktion in Meerbusch Sterne und Herzen für den Denkspielplatz

Freude soll es auch allen machen, die sich im Hofladen auf dem Brockhof oder dem Strümper Weihnachtsmarkt umsehen. Dort bietet der Rotary Club außerdem Deko-Weihnachtsbäumchen an, die ebenfalls in den Varius Werkstätten mit Lasertechnik aus Pappelsperrholz geschnitten und manuell weiterbearbeitet wurden. Und selbstverständlich gehört auch wieder das beliebte Tomaten-Chutney zum Angebot. Es wurde von den Rotariern im Rahmen eines Koch-Events in der Küche des Alten Rathaus in Osterath hergestellt. „Unseren Clubmitglieder und ihren Partnerinnen oder Partnern hat es viel Freude gemacht, in der bestens ausgestatteten ehemaligen ‚Aktionsküche‘ der Stadtwerke die beliebten Chutneys in Top-Qualität herzustellen. Unser Dank gilt auch Harald von Canstein dafür, dass wir den schönen Verkaufsraum seines Hofladens auf dem Brockhof wieder nutzen dürfen. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele Meerbuscherinnen und Meerbuscher den Hofladen und den Rotary-Stand auf dem Strümper Weihnachtsmarkt besuchen werden. Mit den dort angebotenen Produkten können sich alle selbst eine Freude machen und gleichzeitig den guten Zweck unterstützen“, sagt Ralph Jörgens, Präsident des RC Meerbusch.