Karneval in Meerbusch Safari in der Freien Herrlichkeit Nierst

Bis es dort zur Party geht, haben die Teilnehmer des Rosenmontagszuges aber einige Meter in den Beinen. Denn vom Morgen bis in die späten Nachmittagsstunden zieht der Karnevalszug kreuz und quer durchs Dorf, macht vor zahllosen Türen halt. „Ich bin kaputt, schön kaputt“, sagt Prinz Andreas auf diesem Weg. „Aber am Dienstag brauchen wir alle eine Pause“. In den vergangenen Tagen und Wochen hat der Karnevalsprinz an zahllosen Veranstaltungen in Meerbusch und Umgebung teilgenommen. Neben dem Rosenmontagszug war wohl der Rathaussturm am Altweiber-Donnerstag ein Höhepunkt der Session, wo der Prinz nach einem Schlagabtausch mit Bürgermeister Bommers den Sitz der Stadtverwaltung erstürmte und so symbolisch die Herrschaft über Meerbusch an die Narren übergab.