Bildung in Meerbusch Jugendliche programmieren eigene Roboter an der VHS

Vier Tage lang hatten die Teens im VHS-Haus in Osterath daran gearbeitet, ein Roboter-Modell zu konstruieren. Mit einem Notebook oder dem Schul-iPad wurde der Prototyp zum Leben erweckt. Und nachdem der Nachwuchs dreieinhalb Tage lang konstruiert, programmiert und trainiert hatte, konnten die Zweier-Teams bei der Challenge endlich zeigen, was ihre Roboter nun tatsächlich leisten konnten. Der von Oliver Beyer, Gründer und Inhaber von „Rock a Robot! Digital Fitness for Kids“, entwickelte Aufgabenkatalog orientierte sich an der Word Robot Olympiad, einem der größten internationalen Robotik-Wettbewerbe, und hatte es in sich: So musste der Roboter den virtuellen VHS-Kursraum aufräumen. Dazu sollte er einen Bürostuhl unter den Computertisch stellen, ein iPad zur Ladestation bringen und dem Hausmeister den Werkzeugkasten überreichen. Ein Punktesystem für die erfolgreich erledigten Aufgaben sowie die benötigte Zeit führten zum Ranking. Die beiden Freunde Noah Meyer-Berhorn und Musa Sahin haben den von der Stadt Meerbusch geförderten Sommerkurs gemeinsam besucht. Und während sich die Teilnehmer mit knapp zwanzig Eltern um den Challenge-Parcours drängeln, erzählt Noahs Vater, wie großartig auch er selbst das neue VHS-Angebot findet. Die Robotertechnik dränge mehr und mehr in den Alltag und in die Arbeitswelt, und da sei es super, wenn sich die Teens spielerisch mit der Thematik anfreunden würden. Wie fasziniert Noah ist, sei ihm dadurch klar geworden, dass sein Sohn ihm täglich zuhause anhand von Fotos gezeigt hätte, wie die Entwicklung vor sich gehe und was noch alles zu tun sei.