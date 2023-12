Gastronomie in Meerbusch Rio Douro sorgt für vorweihnachtliche Stimmung in Osterath

Osterath · An den Adventswochenenden bieten die Betreiber des Lokals an der Hochstraße Glühwein, Kakao und Snacks auf ihrer Außenterrasse an. Deko und Weihnachtsmusik sorgen für das passende Ambiente.

01.12.2023 , 05:15 Uhr

Antonio de Jesus (links) und sein Sohn Nicolas dos Santos. Foto: male