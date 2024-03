Alpakas in Meerbusch Rheinwanderung mit tierischer Begleitung

An diesem Tag scheint am Ortsrand von Langst-Kierst der Frühling noch nicht ganz angekommen zu sein. Es ist nass und auf den Wegen haben sich große Pfützen gebildet. Doch auch dieses ungemütliche Wetter ist für die Teilnehmer der Wanderung kein Problem, wenn sie ein Alpaka an der Leine führen. Die freundlichen Tiere trotten langsam neben den Menschen, gucken neugierig hin und her und sorgen dafür, dass man das unangenehme Wetter vergisst. Die kleine Herde gehört der Familie Zimmermann und der Krankenschwester Katharina Czekalla. Mit den Alpakas bieten sie Wanderungen am Rhein an.