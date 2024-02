Mobilität in Meerbusch Rheinfähre muss Saisonstart verschieben

Die Rheinfähre Langst/Kaiserswerth sollte eigentlich am Veilchendienstag, 13. Februar, wieder den Betrieb aufnehmen. Nun verschiebt sich aber der Saisonstart. Grund dafür ist das Hochwasser, wie der Betrieb mitteilte. Die Arbeiten am Schiff seien jedoch planmäßig abgeschlossen worden. „Wir starten daher am Montag, den 19. Februar um 7 Uhr mit dem Fährbetrieb“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 24. Februar, ist die Fähre nicht in Betrieb aufgrund einer Charterfahrt. Näheres könnten Interessierte auf Instagram erfahren unter dem Stichwort „Weindampfer“. „In diesem Jahr werden noch einige Partys folgen“, kündigte der Betrieb an.