Verkehr in Meerbusch Rheinbahn will neuen Rheintakt optimieren

„Die Werte, die wir erheben sind gut. Aber das subjektive Gefühl der Fahrgäste kann davon abweichen, vor allem, wenn sie erwarten, dass nach einer Neuerung alles besser wird“, so Bäumken mit Blick auf Pünktlichkeit und Anschlüsse der Bahnen und Busse. Die Rheinbahn analysiere detailliert alle Rückmeldungen, die über die verschiedenen Kanäle von den Fahrgästen, aber auch von den Fahrern eingingen. „Einige Maßnahmen zur Optimierung gehen wir jetzt an, wir gehen bei einzelnen Verbindungen wirklich ins Details“, so Bäumken.