Mobilität in Meerbusch 120 Fahrradboxen stehen im Sommer bereit

In diesem Sommer sollen die Fahrradboxen an den Haltestellen „Landsknecht“, „Forsthaus“, „Haus Meer“, „Bovert“ und „Hoterheide“ in Betrieb gehen. Das teilte die Rheinbahn auf Anfrage mit. Jede Box hat 20 Plätze für Fahrräder. An der Haltestelle „Hoterheide“ stellt die Rheinbahn zwei Boxen auf, an den anderen jeweils eine. Derzeit bekämen die Fahrradboxen noch ein digitales Schloss, das mit der redy App der Rheinbahn steuerbar ist, und eine Videoüberwachung. Es werde einen Preis für eine Kurzzeitmiete geben und einen für eine lange Mietdauer, kündigte das Unternehmen an. Die finale Preisgestaltung sei aber noch nicht beschlossen. Im Rahmen der Verkehrswende soll Bürgern der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr erleichtert werden. Dazu sollen auch die Fahrradboxen beitragen.