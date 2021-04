Mobilität in Meerbusch : Rheinbahn prüft Taktverdichtung

Mobilität in Meerbusch

An der Haltestelle Auf der Gath müssen Schüler derzeit lange auf die Buslinie 839 nach Bösinghoven warten. Foto: Sonja Schmitz

Bösinghoven/Rheingemeinden Ein Vorschlag des Bürgervereins Bösinghoven könnte für eine bessere Anbindung der äußeren Stadtteile sorgen. Die Buslinie 839 soll halbstündlich statt stündlich fahren. Das würde den Schülern lange Wartezeiten ersparen.

Im Wahlkampf war die schlechte Anbindung von Bösinghoven und den Rheingemeinden Nierst und Kierst ein wichtiges Thema. Ob auf den Diskussionspodien oder an den Infoständen, Meerbuschs Parteien waren sich einig, dass das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs für diese Stadtteile deutlich verbessert werden muss. Anlass war nicht zuletzt die hilfesuchende Bitte von Eltern, deren Kinder die Schulen in Büderich besuchen und nachmittags lange Wartezeiten für die Heimfahrt mit dem Bus in Kauf nehmen müssen.