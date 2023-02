Mobilität in Meerbusch Rheinbahn installiert fünf Fahrradboxen in Meerbusch

Meerbusch · Die fünf Standorte befinden sich am Landsknecht, am Forsthaus, am Park-and-Ride-Platz Haus Meer, in Bovert und an der Hoterheide in Osterath.

19.02.2023, 16:00 Uhr

So sehen die Fahrradboxen aus, die die Rheinbahn noch in diesem Jahr aufbauen möchte. Foto: RP/Dominik Schneider

(dsch) Die Rheinbahn erweitert ihr Mobilitätsangebot in Meerbusch. In diesem Jahr sollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet sogenannte Bike-and-Ride-Boxen entstehen. Dabei handelt es sich um mit einem Code versehene Abstellboxen für Fahrräder. Mit einem elektrischen Schloss versehen und von Videokameras überwacht ist es an diesen Stationen möglich, sein Rad sicher und geschützt abzustellen.