Nahverkehr in Meerbusch Rheinbahn bildet 37 Busbegleiter aus

Die Busbegleiter sind dabei ein Teil eines Systems, so gibt es etwa in der fünften Klasse die „Busschule“, in der die Kinder Unfallprävention lernen, oder in den sieben Klassen das Präventionsprogramm „Ohne Gewalt stark“. Alles in allem haben diese Bausteine seit dem Start im Jahr 2000 in Meerbusch mehr als 23.000 Kinder und Jugendliche erreicht.