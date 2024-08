Einsatz auch in Meerbusch Rhein-Kreis Neuss sucht berufliche Betreuer

Die Betreuungsbehörde im Jugendamt Rhein-Kreis Neuss sucht Berufsbetreuer im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit. Laut Abteilungsleiterin Stefanie Lenschen nimmt der Bedarf an beruflichen Betreuern enorm zu. „Rund die Hälfte von ihnen geht in den nächsten fünf Jahren nach und nach in Rente“, sagt sie.